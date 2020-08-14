РИАМО - 14 авг. Глава Ленинского округа Алексей Спасский проверил работу районной станции, которая снабжает теплом практически весь город Видное и сообщил, что к зимнему сезону округ входит без долгов перед энергоснабжающими организациями, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Отмечу, что к зимнему сезону мы подходим без долгов перед энергоснабжающими организациями. Это значит, что будет обеспечена бесперебойная подача тепла в жилой фонд и на социальные объекты, так как у нас нет сомнений ни по поводу поставок электричества и газа, ни по техническому состоянию котельных», - отметил Спасский.

В настоящий момент в округе много новых котельных, которые застройщики эксплуатируют самостоятельно. Однако администрация муниципалитета координирует эту работу.

Готовность к отопительному сезону по всем котельным Ленинского округа на сегодняшний день превышает 70%.

В этом году профилактические работы начались с 1 июля и по поручению губернатора проводились в сжатые сроки, но при этом без потери качества.