РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 авг. В связи с проведением плановых работ с 18 по 20 августа на нескольких улицах в Домодедове ожидается нарушение электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Домодедовское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

18 августа отключение электроэнергии ожидается с 9:00 до 17:00 на улице Зеленой в микрорайоне Западный. 19 августа с 9:00 до 16:00 ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково на улицах Заборье, Березовая, Васильковая, Центральная, Янтарная и Дорожная. 20 августа с 9:00 до 17:00 ожидается отключение электричества на улице 25 лет Октября в микрорайоне Западный.