РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. В городском округе Мытищи в деревне Ульянково вместе со старостой и местными жителями провели обследование проблемных территорий, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Алексей Калинин.

«Вместе со старостой деревни Ульянково Бабаевой Ниной Владимировной и неравнодушными жителями обследовали наиболее проблемные территории деревни. Жителей волнует очень много вопросов: подход к автобусной остановке; содержание детской площадки; состояние контейнерных площадок; промзона, расположенная в непосредственной близости от жилых домов; вопросы водоснабжения; состояние и очистка прудов», - написал Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что все вопросы были оформлены протоколом и переданы в работу ответственным исполнителям МКУ ТУ «Пироговский».