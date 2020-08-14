РИАМО - 14 авг. Грузовой автомобиль «Газель» и легковушка Audi столкнулись в пятницу на МКАД, в результате аварии образовалась пробка протяженностью шесть километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла на 43-м километре МКАД. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

«Движение по внешней стороне МКАД затруднено на 6 километров», – уточняется в сообщении.

Информация о деталях происшествия выясняется.