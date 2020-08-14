РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Известная певица Билли Айлиш отметила работу молодого художника Владислава Яшина из подмосковного Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонаткте».

Художник нарисовал портрет известной певицы вместе с бабочками и опубликовал работу в соцсетях.

«Художнику из Подольска всего 21 год, а его работы уже приметила Билли Айлиш. А еще Влад живет среди бабочек, которые нередко принимают участие в работах своего творческого хозяина», - говорится в сообщении.