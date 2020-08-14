РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 авг. Житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома велосипед стоимостью более 8 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед с лестничной площадки одного из домов в микрорайоне Дзержинского. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 31-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.