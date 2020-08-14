РИАМО - 14 авг. Археологи продолжают вести активную научную работу по установлению точного года основания Москвы, сообщил РИАМО в пятницу заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия – главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В соответствии с исторической традицией возраст города отсчитывается от первого письменного упоминания. В случае Москвы это 1147 год. Однако, по словам Кондрашева, определенные артефакты и результаты исследований показывают, что год «рождения» Москвы нуждается в уточнении.

«Эта проблема очень сложная, научная. Исследования продолжаются. О сроках и времени пока говорить рано. Многие исследования отправлены в зарубежные лаборатории», - сказал Кондрашев.

Он уточнил, что в своей работе специалисты используют как общие археологические данные, так и результаты объективных методов исследования.

«Конечно, при получении первых данных мы обнародуем их. Несомненно, идет и будет продолжаться активная научная дискуссия. Авторам идей придется доказывать состоятельность доводов. Я надеюсь, что в течение нашей жизни данные будут обнародованы и возраст Москвы будет уточнен», - заключил Кондрашев.

Ранее Кондрашев заявил, что Москва может быть на 100 лет старше, чем считается.