РИАМО – 14 авг. МИД России подготовил инициативу, согласно которой граждан РФ, попавших в затруднительные ситуации в другой стране, могут обязать компенсировать расходы государства на их возвращение на родину, сообщает ТАСС.

Также гражданам России предлагают самим определять необходимость выделения им средств для возвращения. Этот документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Пока он находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

«Документ предусматривает возможность предоставления гражданам, оказавшимся в затруднительном материальном положении за рубежом, «материальной помощи при условии последующего возмещения государству понесенных расходов», - говорится в сообщении.

Сейчас такая помощь предоставляется россиянам бесплатно только в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни.