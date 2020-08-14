РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В нормативное состояние приведут пешеходные переходы у школ подмосковных Люберец к 18 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Подготовку улично-дорожной сети Люберец к новому учебному году и ряд других вопросов рассмотрели в ходе совещания рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел замглавы администрации округа Родион Грошевик. В совещании приняли участие сотрудники управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры, управления транспорта и организации дорожного движения, представители МБУ «Люберецкое ДЭП», ГИБДД, ГБУ МО «Мосавтодор».

«По итогам встречи было решено привести в нормативное состояние наземные пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных организаций. Это необходимо сделать в соответствии с рекомендациями ОГИБДД «Люберецкое» в срок до 18 августа», - говорится в сообщении.