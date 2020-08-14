РИАМО – 14 авг. Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что врачи не планируют в скором времени вакцинироваться от Covid-19, потому что коронавирус для большинства не несет смертельной угрозы, сообщает Газета.ru.

Ранее в приложении «Справочник врача» провели опрос. Его результаты показали, что 52% участников опроса не планируют делать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию согласилась четверть респондентов (24,5%).

«Эти опасения абсолютно ясны. Вакцина новая, она еще не прошла третьей стадии испытаний. Кроме того, тут вопрос психологический — речь идет об инфекции, которая для большинства людей не только не смертельна, но и протекает в легкой форме. Она губит людей пожилого возраста — для общественности это, конечно, неприятно, но это все же не болезнь, угрожающая детям. Здесь другой эмоциональный подход, поэтому все уверены, что не нужно торопиться», — сказал Альтштейн.

При этом он подчеркнул, что даже 24,5% специалистов, которые согласятся сделать прививку, достаточно, чтобы убедиться в безопасности российской вакцины.

«Если представить, что весь народ бы сейчас захотел прививаться, это было бы очень тяжело — вакцины ведь в достаточном количестве еще нет, она только начала производиться. Нужное количество будет только в следующем году. 24% — это уже замечательно», - отметил Альштейн.

Участие в опросе в приложении «Справочник врача» приняли участие более 3 тысяч российских врачей.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, названный «Спутник V», был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцину планируют запустить в гражданский оборот 1 января 2021 года. В первую очередь вакцинацию предложат пройти врачам.

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