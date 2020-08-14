Медовый Спас: как купить мед и не нарваться на подделку

Виды меда
По составу мед бывает двух видов – монофлерный и полифлерный.
Монофлерным называют мед, созданный из нектара преимущественно одного растения. Обычно такие сорта называют в честь преобладающего медоноса, например, липовый, гречишный, донниковый, люцерновый, акациевый.
Соответственно, полифлерный продукт производится из двух и более растений. Такой мед называют в честь местности, на которой пчелы собирали нектар – таежный, лесной, луговой.
Из монофлерных сортов президент Российского национального союза пчеловодов http://rnsp.su Арнольд Бутов рекомендует покупать акациевый, липовый, гречишный, подсолнечниковый, донниковый и клеверный. Из полифлерных – цветочный, лесной и луговой. Эти сорта наиболее характерны для средней полосы России. Их цена варьируется от 50 до 900 рублей за килограмм.
Вкус
Настоящий натуральный мед имеет сладкий и терпкий вкус. Присутствие горчинки характерно лишь для некоторых сортов, например, для меда из золотарника или боярышника.
Если нектар напоминает подслащенную воду – это может означать, что в него добавили сахар. Карамельный привкус указывает на то, что мед подвергался нагреву – в таком случае все его полезные свойства могут быть утеряны. Присутствие кислинки говорит о том, что продукт начал портиться.
По словам пчеловодов, после пробы качественного меда в гортани должно появиться приятное жжение.
Цвет
В зависимости от сорта, цвет меда может быть разный – желтый, красноватый, коричневый, черный и даже зеленоватый.
К светлым сортам относятся акациевый, таежный, липовый. К темным – гречишный, цикориевый, дягилевый, каштановый, вересковый.
Со временем цвет нектара может измениться. Так, например, закристаллизовавшийся натуральный мед из липы становится белым.
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Консистенция
Свежий мед по консистенции жидкий, вязкий и тягучий. Он имеет однородную текстуру, без комочков.
«Чтобы понять, настоящий ли продукт предлагает продавец, накрутите его на ложку – натуральный мед закручивается спиралью и стекает тонкой струйкой. Образовавшийся на поверхности общей массы бугорок постепенно исчезает. Если нить обрывается, то сладкая масса стремительно возвращается к ложке, собирается в каплю и снова опускается вниз. Если мед не стекает, а капает, то, скорее всего, он был получен искусственным путем», – рассказывает Арнольд Бутов.
Натуральный жидкий мед можно купить только в конце лета или осенью, то есть вскоре после его откачки. После он кристаллизуется и становится плотным и густым.
Причем после этого процесса консистенция у разных сортов может отличаться. Иногда мед затвердевает настолько, что его с трудом можно извлечь из емкости, а иногда – превращается в крем.
Аромат
Сладкое лакомство имеет цветочно-медовый насыщенный аромат, приятный и душистый. Каждый монофлерный сорт пахнет цветами растения-медоноса, откуда был взят нектар.
На что обратить внимание при покупке
Покупать мед лучше у проверенных пчеловодов или в специализированных магазинах.
У каждого пчеловода должен быть ветеринарный паспорт пасеки, справки о наличии личного подворья и об «анализе меда». Это перечень основных документов, именно они могут выступать гарантом качества продукции.
По словам Арнольда Бутова, самый важный из них – ветеринарный паспорт пасеки. Он оформляется на имя пчеловода. В нем указываются: место расположения ульев, их ветеринарно-санитарное состояние и состояние пчелиных семей. Также в нем содержится информация о лабораторных исследованиях пчелиного подмора и лечебно-профилактических и дезинфекционных обработках.
При покупке фасованного продукта в банках, обращайте внимание на этикетку. На ней должны быть указаны реквизиты пасечника, чей мед реализуют, его контактный телефон и название сорта. Если это медовый продукт или композиция, всегда указывают состав.
Маркетинговые уловки
Чтобы реализовать товар, маркетологи часто идут на уловки. Например, придумывают несуществующие сорта меда.
Не все растения являются медоносами. К примеру, облепиха – ветроопыляемый кустарник. С ее цветков нельзя получить нектар, поэтому натурального облепихового меда не существует. Под видом этого продукта обычно продают крем-мед из подсолнечника или гречихи, в который добавляют патоку, ароматизаторы и усилители вкуса. Так же обстоят дела с лотосом и женьшенем.
Мед из шиповника, дикой розы или боровой матки тоже, скорее всего, окажется не совсем тем, что представляют покупателям. Эти растения не дают нектар в том количестве, который требуется для продаж.
Нельзя получить и монофлерный васильковый мед – он существует, но обычно входит в состав цветочного или лугового сортов.
Другое маркетинговое название – «мед диких пчел». Бортевое пчеловодство заключается в добыче сладкого нектара у пчел, живущих в дуплах деревьев. Им сейчас практически никто не занимается. К тому же такой мед не полезнее продукта, полученного из обычного улья.
Словосочетание «царский мед» звучит красиво, но это не сорт, а всего лишь название товарного знака.
Особой популярностью у покупателей пользуется башкирский мед. Однако уникальные качества этого сорта, уверен Бутов, также маркетинговая уловка. Он не лучше и не хуже меда из других регионов.
«Многие продавцы пользуются брендом «Башкирский мед» незаконно, чтобы увеличить спрос и ценовую политику продаж. Проверить, из какого региона лакомство, можно, попросив у продавца документы на продукцию», – предупреждает эксперт.
Медовые продукты
Крем-мед и мед с добавками покупать однозначно не стоит, уверен президент РНСП:
«Это не мед, а медовые продукты, подвергшиеся обработке. Крем-мед в лучшем случае может оказаться взбитым медом, но, обычно в него тоже кладут добавки и ароматизаторы».
Орехи в меде могут начать выделять вредные вещества. Этот процесс усиливается при высокой температуре. Если банку оставить на солнце, ни к чему хорошему это не приведет – жиры, содержащиеся в добавке, начнут окислятся, а это уже может нанести вред здоровью.
Почти то же самое происходит и с ягодами – они могут начать бродить и тем самым испортить мед.
Для того, чтобы разнообразить сладкое лакомство какими-либо ингредиентами, лучше добавить их непосредственно перед подачей.
Как хранить мед
Мед – один из немногих продуктов, который не портится со временем. Из-за этого параметра он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Единственное отличие свежеоткаченного меда от прошлогоднего – это консистенция.
Правильно хранить мед температуре 5–10 градусов, в помещении с влажностью не выше 60–70 %. Специалисты советуют не держать нектар рядом с продуктами, имеющими сильный запах: он их впитывает.
Идеальная тара для хранения меда – стеклянная банка или эмалированная посуда с плотно прилегающей крышкой. А вот в металлические емкости переливать мед не стоит: при взаимодействии кислот и сахаров с металлами могут образовываться вредные вещества.
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