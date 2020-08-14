Медовый Спас: как купить мед и не нарваться на подделку

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Чтобы реализовать товар, маркетологи часто идут на уловки. Например, придумывают несуществующие сорта меда.

Не все растения являются медоносами. К примеру, облепиха – ветроопыляемый кустарник. С ее цветков нельзя получить нектар, поэтому натурального облепихового меда не существует. Под видом этого продукта обычно продают крем-мед из подсолнечника или гречихи, в который добавляют патоку, ароматизаторы и усилители вкуса. Так же обстоят дела с лотосом и женьшенем.

Мед из шиповника, дикой розы или боровой матки тоже, скорее всего, окажется не совсем тем, что представляют покупателям. Эти растения не дают нектар в том количестве, который требуется для продаж.

Нельзя получить и монофлерный васильковый мед – он существует, но обычно входит в состав цветочного или лугового сортов.

Другое маркетинговое название – «мед диких пчел». Бортевое пчеловодство заключается в добыче сладкого нектара у пчел, живущих в дуплах деревьев. Им сейчас практически никто не занимается. К тому же такой мед не полезнее продукта, полученного из обычного улья.

Словосочетание «царский мед» звучит красиво, но это не сорт, а всего лишь название товарного знака.

Особой популярностью у покупателей пользуется башкирский мед. Однако уникальные качества этого сорта, уверен Бутов, также маркетинговая уловка. Он не лучше и не хуже меда из других регионов.

«Многие продавцы пользуются брендом «Башкирский мед» незаконно, чтобы увеличить спрос и ценовую политику продаж. Проверить, из какого региона лакомство, можно, попросив у продавца документы на продукцию», – предупреждает эксперт.

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