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Шпаргалки

Медовый Спас: как купить мед и не нарваться на подделку

Какой должен быть настоящий мед и как его хранить, РИАМО рассказал пчеловод.
  pixabay.com
1

Виды меда

© РИАМО,   Александр Манзюк

По составу мед бывает двух видов – монофлерный и полифлерный.

Монофлерным называют мед, созданный из нектара преимущественно одного растения. Обычно такие сорта называют в честь преобладающего медоноса, например, липовый, гречишный, донниковый, люцерновый, акациевый.

Соответственно, полифлерный продукт производится из двух и более растений. Такой мед называют в честь местности, на которой пчелы собирали нектар – таежный, лесной, луговой.

Из монофлерных сортов президент Российского национального союза пчеловодов http://rnsp.su Арнольд Бутов рекомендует покупать акациевый, липовый, гречишный, подсолнечниковый, донниковый и клеверный. Из полифлерных – цветочный, лесной и луговой. Эти сорта наиболее характерны для средней полосы России. Их цена варьируется от 50 до 900 рублей за килограмм. 

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2

Вкус

© РИАМО,   Александр Манзюк

Настоящий натуральный мед имеет сладкий и терпкий вкус. Присутствие горчинки характерно лишь для некоторых сортов, например, для меда из золотарника или боярышника.

Если нектар напоминает подслащенную воду – это может означать, что в него добавили сахар. Карамельный привкус указывает на то, что мед подвергался нагреву – в таком случае все его полезные свойства могут быть утеряны. Присутствие кислинки говорит о том, что продукт начал портиться.

По словам пчеловодов, после пробы качественного меда в гортани должно появиться приятное жжение. 

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3

Цвет

© Фото,   Алексей Левин

В зависимости от сорта, цвет меда может быть разный – желтый, красноватый, коричневый, черный и даже зеленоватый.

К светлым сортам относятся акациевый, таежный, липовый. К темным – гречишный, цикориевый, дягилевый, каштановый, вересковый.

Со временем цвет нектара может измениться. Так, например, закристаллизовавшийся натуральный мед из липы становится белым.

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4

Консистенция

© Фото,   сайт ярмарки меда в музее-заповеднике «Коломенское»

Свежий мед по консистенции жидкий, вязкий и тягучий. Он имеет однородную текстуру, без комочков.

«Чтобы понять, настоящий ли продукт предлагает продавец, накрутите его на ложку – натуральный мед закручивается спиралью и стекает тонкой струйкой. Образовавшийся на поверхности общей массы бугорок постепенно исчезает. Если нить обрывается, то сладкая масса стремительно возвращается к ложке, собирается в каплю и снова опускается вниз. Если мед не стекает, а капает, то, скорее всего, он был получен искусственным путем», – рассказывает Арнольд Бутов.

Натуральный жидкий мед можно купить только в конце лета или осенью, то есть вскоре после его откачки. После он кристаллизуется и становится плотным и густым.

Причем после этого процесса консистенция у разных сортов может отличаться. Иногда мед затвердевает настолько, что его с трудом можно извлечь из емкости, а иногда – превращается в крем. 

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5

Аромат

Сладкое лакомство имеет цветочно-медовый насыщенный аромат, приятный и душистый. Каждый монофлерный сорт пахнет цветами растения-медоноса, откуда был взят нектар.  

6

На что обратить внимание при покупке

© flickr.com,mbeo

Покупать мед лучше у проверенных пчеловодов или в специализированных магазинах.

У каждого пчеловода должен быть ветеринарный паспорт пасеки, справки о наличии личного подворья и об «анализе меда». Это перечень основных документов, именно они могут выступать гарантом качества продукции.

По словам Арнольда Бутова, самый важный из них – ветеринарный паспорт пасеки. Он оформляется на имя пчеловода. В нем указываются: место расположения ульев, их ветеринарно-санитарное состояние и состояние пчелиных семей. Также в нем содержится информация о лабораторных исследованиях пчелиного подмора и лечебно-профилактических и дезинфекционных обработках.

При покупке фасованного продукта в банках, обращайте внимание на этикетку. На ней должны быть указаны реквизиты пасечника, чей мед реализуют, его контактный телефон и название сорта. Если это медовый продукт или композиция, всегда указывают состав.  

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7

Маркетинговые уловки

  pixabay.com

Чтобы реализовать товар, маркетологи часто идут на уловки. Например, придумывают несуществующие сорта меда. 

Не все растения являются медоносами. К примеру, облепиха – ветроопыляемый кустарник. С ее цветков нельзя получить нектар, поэтому натурального облепихового меда не существует. Под видом этого продукта обычно продают крем-мед из подсолнечника или гречихи, в который добавляют патоку, ароматизаторы и усилители вкуса. Так же обстоят дела с лотосом и женьшенем.

Мед из шиповника, дикой розы или боровой матки тоже, скорее всего, окажется не совсем тем, что представляют покупателям. Эти растения не дают нектар в том количестве, который требуется для продаж.

Нельзя получить и монофлерный васильковый мед – он существует, но обычно входит в состав цветочного или лугового сортов.

Другое маркетинговое название – «мед диких пчел». Бортевое пчеловодство заключается в добыче сладкого нектара у пчел, живущих в дуплах деревьев. Им сейчас практически никто не занимается. К тому же такой мед не полезнее продукта, полученного из обычного улья.

Словосочетание «царский мед» звучит красиво, но это не сорт, а всего лишь название товарного знака.

Особой популярностью у покупателей пользуется башкирский мед. Однако уникальные качества этого сорта, уверен Бутов, также маркетинговая уловка. Он не лучше и не хуже меда из других регионов.

«Многие продавцы пользуются брендом «Башкирский мед» незаконно, чтобы увеличить спрос и ценовую политику продаж. Проверить, из какого региона лакомство, можно, попросив у продавца документы на продукцию», – предупреждает эксперт. 

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8

Медовые продукты

  Фото, russmodamag.ru

Крем-мед и мед с добавками покупать однозначно не стоит, уверен президент РНСП:

«Это не мед, а медовые продукты, подвергшиеся обработке. Крем-мед в лучшем случае может оказаться взбитым медом, но, обычно в него тоже кладут добавки и ароматизаторы».

Орехи в меде могут начать выделять вредные вещества. Этот процесс усиливается при высокой температуре. Если банку оставить на солнце, ни к чему хорошему это не приведет – жиры, содержащиеся в добавке, начнут окислятся, а это уже может нанести вред здоровью.

Почти то же самое происходит и с ягодами – они могут начать бродить и тем самым испортить мед.

Для того, чтобы разнообразить сладкое лакомство какими-либо ингредиентами, лучше добавить их непосредственно перед подачей.

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9

Как хранить мед

  pixabay.com

Мед – один из немногих продуктов, который не портится со временем. Из-за этого параметра он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Единственное отличие свежеоткаченного меда от прошлогоднего – это консистенция.

Правильно хранить мед температуре 5–10 градусов, в помещении с влажностью не выше 60–70 %. Специалисты советуют не держать нектар рядом с продуктами, имеющими сильный запах: он их впитывает.

Идеальная тара для хранения меда – стеклянная банка или эмалированная посуда с плотно прилегающей крышкой. А вот в металлические емкости переливать мед не стоит: при взаимодействии кислот и сахаров с металлами могут образовываться вредные вещества.

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ПчеловодыМедПодделки
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