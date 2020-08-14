РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. В период самоизоляции спортсмены городского округа Мытищи принимали участие в подготовке продовольственных заказов на базе Мытищинской ярмарки, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Науменков.

Он поблагодарил спортсменов и тренеров, которые принимали активное участие в период пандемии коронавируса в волонтерском движении.

«Более 50 тонн продовольственных заказов было подготовлено. И в этой подготовке принимали участие вместе со специалистами Мытищинской ярмарки наши спортсмены - 36 сотрудников, которые физически занимались - грузили, разносили», - сказал Науменков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что этим сотрудникам будет вручена благодарность министра спорта региона.