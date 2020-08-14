Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа 2020 года и стала первой в мире вакциной против Covid-19. Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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