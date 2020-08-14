РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) 14 авг. Сто экземпляров брошюр с обновленным текстом Конституции РФ привезли в Красковскую библиотеку Люберец представители «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийской акции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Акция «Марафон добра для сельских библиотек» направлена на пополнение и обновление книжных фондов в селах и районных центрах, она проходит в 85 субъектах Российской Федерации. Вместе с брошюрами с текстом Конституции в подмосковные библиотеки привозят книги, собранные жителями Московской области», - говорится в сообщении.

Всего в ходе всероссийской акции жители региона собрали свыше одной тысячи книг. Все брошюры и издания переданы в книжный фонд учреждений городских округов Раменский, Ленинский, Пушкинский, Солнечногорск, Долгопрудный и Люберцы.