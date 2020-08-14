РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Полицейские Люберец задержали злоумышленника, который украл велосипед стоимостью 17 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местного жителя о краже велосипеда около магазина, расположенного по улице Шоссейная поселка Малаховка. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть 42-летний житель города Москвы. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.