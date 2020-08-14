РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в пятницу днем образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 12:46 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до садового товарищества «Петрица». Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено в центре Подольска на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспекте Ленина и других.