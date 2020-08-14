РИАМО - 14 авг. Завершаются строительные работы на пристройке к школе №22, расположенной на улице Ялагина в Электростали, объект планируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

Сейчас пристройка уже практически полностью облицована снаружи декоративной плиткой, идут работы по облицовке перехода между основной школой и пристройкой.

«Внутри рабочие завершают отделку стен, ведется монтаж инженерных систем, гидроизоляция кровли, устройство подвесных потолков и звукоизоляционных панелей в актовом и спортивном залах, укладка плитки на стены и пол, покраска стен, установка дверей», - говорится в сообщении.

Также ремонтируют помещения в основном здании и ведут работы по благоустройству территории у пристройки и вокруг школы. Рабочие трудятся даже в выходные.

Строительство пристройки ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. Данный объект входит в список строительства 50 школ президентского национального проекта «Современная школа». Новое здание позволит решить проблему второй смены в этой школе. В учебное учреждение смогут ходить свыше 1 тысячи учеников.

Проектом предусмотрено возведение трехэтажного учебного корпуса на 100 мест. Площадь пристройки составит чуть более 10 тысяч квадратных метров. В пристройке разместятся учебные классы начальной школы, актовый зал на 400 посадочных мест, пищеблок с обеденным залом на 400 посадочных мест, спортивный зал, медицинский блок, административные, игровые и технические помещения.

К декабрю 2020 года завершится строительство новой школы на 825 мест в Северном микрорайоне города, которое будет вторым зданием МОУ «Гимназия №9». Эти проекты – особенные для Электростали, школы в городе не строились уже 27 лет.