РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Инструктор йоги 15 августа проведет традиционное бесплатное занятие на открытом воздухе в парке «Наташинские пруды» Люберец, на него приглашаются все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Занятие состоится на «белой» эстраде рядом с контактным зоопарком в 10:00. Для удобства возьмите с собой коврик, носочки, теплую кофту или плед и бутылку питьевой воды. Возможны изменения в связи с погодными условиями - следите за новостями!» - говорится в сообщении.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8(926)369-80-14.