РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий обратился к жителям с призывом поучаствовать в Ежегодной всероссийской акции «Диктант Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дорогие люберчане! В этом году из-за пандемии празднование 75-летия Великой Победы проходит в непростых условиях. Многие торжественные мероприятия состоялись в онлайн-формате. Перенесли и дату проведения Ежегодной всероссийской акции «Диктант Победы». В этом году она пройдет 3 сентября в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», - сказал Ружицкий.

Для участия в добровольном тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте: диктантпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать ближайшую площадку.

«Уже сегодня вы можете проверить знания о событиях Великой Отечественной войны на сайте акции в ходе тренировочного теста. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» - отметил Ружицкий.

Тест будет состоять из 25 вопросов, 20 из них - об истории Великой Отечественной войны, еще 5 - о военных событиях региона.