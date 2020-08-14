РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 авг. В Щелкове началось строительство нового дома на 320 квартир в составе ЖК «Финский», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Жилой комплекс расположен на улице Фрунзе в микрорайоне Потапово-3А.

«Завершить строительство корпуса застройщик планирует в первом квартале 2022 года», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

По проекту высота здания составит 18 этажей, а его общая площадь - более 21 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания запроектированы помещения общественного назначения площадью 936 квадратных метров с возможностью размещения офисов, а также 83 помещения кладовых общей площадью 488 квадратных метров.

Застройщиком объектов выступает ООО «СЗ ЮИТ Северный квартал».