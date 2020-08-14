РИАМО – 14 авг. Российский хоккеист, нападающий команды «Даллас Старз» Александр Радулов заработал первые очки во время розыгрыша плей-офф НХЛ, сообщает Газета.ru.

«Во втором матче серии первого раунда плей-офф «звезды» встречаются с «Калгари Флэймз». Огоньки открыли счет уже на 19-й секунде, когда точным броском отметился Диллон Дюбе», - говорится в сообщении.

«Даллас Старз» сравняла счет на третьей минуте. Радулов получил шайбу от Джейми Бенна, после чего ассистировал Тайлеру Сегину. На 12-й минуте 34-летний хоккеист вновь отметился голевой передачей.

Радулов - двукратный чемпион мира 2008 и 2009 годов. Он является обладателем Кубка Гагарина 2011 года и заслуженным мастером спорта России.