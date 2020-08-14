РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 авг. Проект открытого круглогодичного бассейна в городском округе Мытищи согласован Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Открытый бассейн дополнит инфраструктуру существующего гостиничного комплекса в деревне Ларево.

«Общая площадь здания бассейна составит 1 357 квадратных метров, примерное количество посетителей – 64 человека. Помимо самой чаши открытого бассейна, в здании предусмотрены спортивные залы, массажные кабинеты, кафе», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Здание будет выполнено в «пригородной» стилистике с характерным использованием натуральных материалов в отделке фасадов – деревянного окрашенного сайдинга, клееного бруса и еловой доски в сочетании со шлифованным бетоном. В импосты витражей вмонтированы солнцезащитные алюминиевые ламели с отделкой под дерево. Для освещения в темное время предусмотрена подсветка обходных дорожек встроенными в покрытие светильниками, а также декоративная подсветка чаши бассейна.

«Архитектура бассейна в современном «экологичном» стиле соответствует функциональному назначению объекта. Он органично вписывается в окружающий контекст и становится новой точкой притяжения для отдыхающих. Спокойные цвета и фактуры в сочетании с динамичным решением кровли и рисунком ламелей создают свежий и узнаваемый образ здания», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Вход в здание бассейна осуществляется с уровня второго этажа, где находятся также вестибюль, ресепшн и гардероб. Проектом предусмотрена доступность маломобильных групп – здание оснащено пассажирским лифтом, в раздевальных расположены специализированные кабины для переодевания. Бассейн оборудован подъемниками.

Фасады здания бассейна выполнены с использованием в отделке натурального дерева и бетона в стиле экоархитектуры. Проектировщик – «Архитектурное бюро Асадова».