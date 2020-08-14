РИАМО - 14 авг. Во дворе Провиантских складов музея Москвы состоялось открытие археологической выставки «Белокаменные страницы прошлого», которая уникальна тем, что гости смогут лично посмотреть за процессом проверки и транспортировки белокаменных плит, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

«Сейчас мы видим процесс переноса этих белокаменных надгробий, но организована такая очень интересная временная выставка. Если раньше специалисты проверяли экспонаты в стороне от широкой публики, то сейчас это делается открыто. У москвичей есть сейчас уникальная возможность осмотреть очень интересные памятники, археологические артефакты, посмотреть на старые записи, те символы, которые есть. И мне кажется, что это будет очень познавательно и интересно», - сказал Кондрашев.

Он отметил, что археологический материал накапливается и его уже очень сложно хранить в тех помещениях, которые были для этого назначены.

«Поэтому в музее Москвы будет новый Эпидарий, как говорят специалисты, место хранения белого камня. Но не только хранения, но и обеспечивающий доступ людям, которые могли бы с ними ознакомиться», - добавил главный археолог столицы.

На выставке «Белокаменные страницы прошлого» будет экспонировано более 50-ти белокаменных плит из археологических фондов музея. Большинство из них — надгробия жителей Москвы XV–XVIII веков: иноков, ремесленников, людей знатных родов и иноземцев.

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.

Ранее в музее Москвы открылась выставка-фестиваль участников программы «Каскад. Проект как метод» — межинституциональной проектной школы для подростков, функционирующей на базе музея уже год. Посетители увидят инсталляции, перфомансы, графику, живопись, скульптуры, анимацию и услышат произведения саунд-арта. Посетителям, которые младше 21 года, на выставку можно попасть бесплатно.