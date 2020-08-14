РИАМО - 14 авг. Во дворе Провиантских складов музея Москвы состоялось открытие археологической выставки «Белокаменные страницы прошлого», которая уникальна тем, что гости смогут лично посмотреть за процессом проверки и транспортировки белокаменных плит, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.
Он отметил, что археологический материал накапливается и его уже очень сложно хранить в тех помещениях, которые были для этого назначены.
«Поэтому в музее Москвы будет новый Эпидарий, как говорят специалисты, место хранения белого камня. Но не только хранения, но и обеспечивающий доступ людям, которые могли бы с ними ознакомиться», - добавил главный археолог столицы.
На выставке «Белокаменные страницы прошлого» будет экспонировано более 50-ти белокаменных плит из археологических фондов музея. Большинство из них — надгробия жителей Москвы XV–XVIII веков: иноков, ремесленников, людей знатных родов и иноземцев.
Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.
Ранее в музее Москвы открылась выставка-фестиваль участников программы «Каскад. Проект как метод» — межинституциональной проектной школы для подростков, функционирующей на базе музея уже год. Посетители увидят инсталляции, перфомансы, графику, живопись, скульптуры, анимацию и услышат произведения саунд-арта. Посетителям, которые младше 21 года, на выставку можно попасть бесплатно.
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