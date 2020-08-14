РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 авг. Свыше 1,5 миллиарда рублей задолжали жители и управляющие компании подмосковного Красногорска ресурсоснабжающим организациям, сообщила начальник управления ЖКХ администрации округа Юлия Мелешкевич.

Совещание, посвященное долгам граждан и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, состоялось в пятницу в администрации муниципалитета. Его провела Мелешкевич. Участие в нем приняли представители прокуратуры, службы судебных приставов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций округа.

«К сожалению, у нас большая проблема с платежной дисциплиной – как жителей, так и управляющих компаний. Наши ресурсоснабжающие организации находятся в крайне тяжелом положении. Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями превышает 1,5 миллиарда рублей», – сказала Мелешкевич.

Она отметила, что «Красногорская теплосеть» в настоящее время должна «Межрегионгазу» 639 миллионов рублей.

На встрече обсудили пути уменьшения задолженности, в том числе более активную работу с гражданами-должниками.