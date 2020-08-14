РИАМО - 14 авг. В июле чаще всего такси вызывали в Москву-сити, в центр города и на Белорусский вокзал, а самым популярным местом начала поездки стала Таганская площадь, добирались чаще всего до аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также популярными для вызова и окончания поездки в столице были Смоленская площадь, Курский вокзал, Павелецкий вокзал, аэропорт Внуково и Смоленская площадь.

«Особой популярностью сервисы такси пользуются, в том числе, из-за снижения цен на поездки. В этом году средняя цена — на 7% ниже, чем в прошлом», - говорится в сообщении.

Стоимость поездки в такси по Москве во втором квартале (с апреля по июнь) 2020 года составила 430 рублей — на 7% меньше, чем в прошлом году. Тогда в среднем поездка обошлась бы в 464 рубля.