РИАМО - 14 авг. За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный темп прироста числа выявляемых случаев за первые две недели августа составляет 0,28%, сообщает оперативный штаб Москвы.
Этот показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя.
«В соответствии с критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», - говорится в сообщении.
Что касается новых случаев заражения, то 51,6% случаев выявили у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 25,6% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 7,6% случаев выявили у детей.
Все они находятся под наблюдением врачей. Также под медконтролем находятся лица, которые с ними близко контактировали.
В Москве сняты почти все ограничения, введенные этой весной из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно еще находиться в масках и перчатках.
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16 АВГУСТА
- В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата.
- В Подмосковье выздоровели еще 138 человек после коронавирусной инфекции, за весь период вылечились 49 519 заразившихся Covid-19.
- Третий этап исследований вакцины от Covid-19 может начаться в ближайшие 10 дней.
- За неделю средняя скорость роста количества выявляемых случаев коронавируса в столице оказалась отрицательной, число новых выявляемых случаев в городе остается на низком уровне, несмотря на повышение охвата тестирований на Covid-19.
- За сутки в России зарегистрировали 4 969 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 154 больных. В Москве - 688.
- Из-за коронавируса московские школы будут работать с исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил, при входе учеников ожидает термоконтроль, а кабинеты будут усиленно дезинфицировать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечили 1045 пациентов, всего в городе после Covid-19 выздоровели 197 143 человека.
- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4656 человек.
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