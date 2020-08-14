РИАМО - 14 авг. За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный темп прироста числа выявляемых случаев за первые две недели августа составляет 0,28%, сообщает оперативный штаб Москвы.

Этот показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя.

«В соответствии с критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», - говорится в сообщении.

Что касается новых случаев заражения, то 51,6% случаев выявили у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 25,6% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 7,6% случаев выявили у детей.

Все они находятся под наблюдением врачей. Также под медконтролем находятся лица, которые с ними близко контактировали.

В Москве сняты почти все ограничения, введенные этой весной из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно еще находиться в масках и перчатках.

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16 АВГУСТА

- В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование», — сказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В Подмосковье выздоровели еще 138 человек после коронавирусной инфекции, за весь период вылечились 49 519 заразившихся Covid-19.

- Третий этап исследований вакцины от Covid-19 может начаться в ближайшие 10 дней.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - сказал директор НИЦ Александр Гинцбург.

- За неделю средняя скорость роста количества выявляемых случаев коронавируса в столице оказалась отрицательной, число новых выявляемых случаев в городе остается на низком уровне, несмотря на повышение охвата тестирований на Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4 969 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 154 больных. В Москве - 688.

- Из-за коронавируса московские школы будут работать с исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил, при входе учеников ожидает термоконтроль, а кабинеты будут усиленно дезинфицировать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это термоконтроль на входе, усиленная обработка помещений, дезинфекция обеззараживание воздуха, это локализация мест учебы, чтобы ребятишки не бегали после каждой перемены в другие кабинеты», - сказал Собянин.

- В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечили 1045 пациентов, всего в городе после Covid-19 выздоровели 197 143 человека.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4656 человек.