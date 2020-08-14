РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 авг. По поручению главы Щелкова Андрея Булгакова началась реконструкция пешеходного моста, соединяющего микрорайон Дальний Воронок и улицу Центральную с микрорайоном Хомутово, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее с этой просьбой к главе Щелкова обращались жители Хомутова.

«Мост находился в удручающем состоянии и являлся небезопасным для жителей. Последние годы местные жители укрепляли его самостоятельно тем, чем могли. Например, в основании были найдены автомобильные покрышки», - говорится в сообщении.

На данный момент рабочие проводят демонтаж старых конструкций, затем приступят к установке новых. Будет оборудован фундамент из винтовых свай, уложено металлическое полотно и установлены перила. Сам мост расширят, чтобы свободно могли пройти два человека.

Для безопасности пешеходов планируется дополнительно установить несколько опор освещения. Также предполагается благоустроить пешеходную дорожку, ведущую от ФОКа к мосту.