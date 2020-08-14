РИАМО - 14 авг. Теперь попасть на консультацию карьерного эксперта в столичную службу занятости стало проще, это можно сделать на портале mos.ru, сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, во время пандемии трудоустройство граждан не останавливалось, с 15 марта нашли работу более 36 тысяч человек.

«На данный момент наблюдается тенденция роста количества вакансий: многие работодатели не только восстановили свою деятельность, но и ведут активный найм сотрудников. Именно поэтому сейчас создаются все условия для того, чтобы все заинтересованные в получении работы москвичи могли оперативно воспользоваться всеми возможностями, которые предлагают центры занятости», - подчеркнула Ракова.

Для того, чтобы записаться нужно зайти на портал mos.ru, выбрать раздел «Услуги», затем выбрать «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». После чего нажать «Поиск подходящей работы и карьерное консультирование».

Записаться на консультации могут москвичи, имеющие статус безработного.