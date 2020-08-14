РИАМО - 14 авг. Более 130 человек в Пресненском районе столицы обрели новые комфортные квартиры в новостройке в Мукомольном проезде в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Всего в Центральном округе Москвы в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов – Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники.

«Новое жилье получат 5665 семей, в которых проживают 16,5 тысяч человек. В Пресненском районе будет расселено 52 дома, первый дом уже полностью переселен. Благодаря программе реновации его жители получили новые квартиры и сохранили привычный район проживания», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первыми в Центральном округе новые квартиры по программе реновации получили жители дома 10А по 2-му Красногвардейскому проезду.

Документы на недвижимость уже готовы. 59 семей согласились на равнозначные квартиры, а две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади и подписали соответствующие договоры с Московским фондом реновации жилой застройки.

В настоящее время префектура Центрального административного округа занимается выводом пятиэтажки из эксплуатации и передачей под снос.

Всего в новостройку в Мукомольном проезде переедут жители 21 дома Пресненского района – более 3 тысяч человек из 1254 семей. Около 90% граждан уже дали свое согласие на переезд в новые комфортные квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная программа реновации должна быть полностью реализована до 2032 года.

Программу реновации утвердили летом 2017 года. Она затронет свыше 1 миллиона москвичей, для ее реализации сформирован перечень, куда включены 453 стартовые площадки.