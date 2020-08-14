РИАМО - 14 авг. Высшая квалификационная коллегия судей 21 августа рассмотрит новую кандидатуру на пост главы Мосгорсуда, сообщается на официальном сайте ВККС РФ.

«Подлежат рассмотрению 21 августа 2020 года (пятница): заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 8 июля 2020 года № 147)», - говорится в сообщении.

В конце июля стало известно, что председатель Московского городского суда Ольга Егорова отказалась выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. Этот пост она занимала в течение 20 лет.

Единственным претендентом на должность стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

Птицын является выпускником Горьковского высшего зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, после был слушателем военно-юридического факультета Военного института Минобороны в Москве.

Деятельность в российской судебной системе Птицын начал в 1992 году. Он был заместителем председателя Четвертого окружного военного суда, председателем Западно-Сибирского окружного военного суда. Сейчас он возглавляет Южный окружной военный суд.