РИАМО - 14 авг. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Стилус» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в Московское областное УФАС России обратились представители ГБУ «Мосавтодор». Они попросили внести сведения в отношении ООО «Стилус» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку архивных коробов.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Стилус» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.