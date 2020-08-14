РИАМО - 14 авг. На платформах 14 станций Московского центрального кольца появилась напольная навигация, которая поможет найти пассажирам наименее загруженные вагоны и соблюдать социальную дистанцию, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Теперь с помощью навигации на МЦК пассажиры могут выбрать наиболее свободные по статистике вагоны», - говорится в сообщении.

В мае похожие указатели уже появились на станциях метро. Пассажиры обращают на них внимание и корректируют место ожидания поезда на платформе.

Масочный режим продолжает оставаться важной мерой во всем общественном транспорте. Штраф за проезд бес средств индивидуальной защиты составляет - 5 тысяч рублей.

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