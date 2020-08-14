РИАМО - 14 авг. По данным Росстата, за половину 2020 года Подмосковье показала самые высокие цифры и стало лидером по производству мороженого в Центральном федеральном округе России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тысячи тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время - более 89 тысячи тонн. То есть порядка 30% мороженого в стране производит Московская область», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что только за летние месяцы два крупных подмосковных предприятия запусти новые линии по производству мороженого - «Дмитровский молочный завод» и «Чистая линия».

«С запуском новых линий за полгода мы произвели мороженого почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. В 2019 году в регионе было произведено 52,4 тысячи тонн мороженого», - добавил Разин.

По доле экспорта этого продукта сегодня Подмосковье находится на шестом месте среди субъектов РФ.