РИАМО - 14 авг. За сутки в Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 159 человек, за весь период в регионе после Covid-19 вылечили 49 225 человек, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски.

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14 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 159 человек. За весь период в регионе после Covid-19 вылечили 49 225 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 688.

- Российские врачи со скепсисом отнеслись к идее лечения коронавируса радиацией. Специалисты говорят о побочных эффектах при таком лечении.

- Членам комиссий Мосгоризбиркома доплатят за работу на голосовании в пандемию. Доплата составит от 276,5 до 450 рублей за час работы.

- В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период в городе умерли 4633 пациента с коронавирусом.