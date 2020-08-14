РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Жители Подольска 21 августа смогут обратиться за бесплатной юридической помощью, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель уполномоченного по правам человека в Подмосковье в городском округе Подольск Екатерина Попова.

«В Подольске 21 августа я совместно с адвокатом Подольской коллегии адвокатов Александром Латышевым проведу прием граждан по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №40/1, в помещении бывшего «МУЖРП-3» (кабинет напротив бухгалтерии). Обратиться за бесплатной юридической помощью может любой желающий», - сказала Попова.

Она отметила, что прием будет проходить в порядке живой очереди с 11:00 до 13:00.