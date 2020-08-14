РИАМО - 14 авг. Воздух в Москве на предстоящих выходных прогреется до обычных для середины августа значений, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Европейскую часть России на выходных вернется летняя погода, северный поток уступит место западному, который принесет на Русскую равнину относительно теплые воздушные массы.

«В Москве на фоне повышенного атмосферного давления обойдется без существенных осадков, потеплеет», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице в субботу составит плюс 17-19 градусов, в воскресенье потеплеет до плюс 20-22 градусов.