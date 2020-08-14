РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. Балашихинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» с 17 по 21 августа проведет плановые отключения электроэнергии на объектах, обслуживаемых компанией в округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ 17 и 18 августа электричество будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в многоквартирных домах на улице Победы, 14, 16, 18.

18 августа также отключат электричество в домах микрорайона Купавна по улицам Макарова ,1 (поликлиника), 2-7; Нахимова, 14; Морская, 5, 10, 3, а также на ВЗУ №15.

19 августа с 9:00 до 17:00 без электричества останутся многоквартирные дома на улицах Первомайская, 14, 16 и Евстафьева, 9.

20 августа электричество будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в дивизии имени Дзержинского, а 21 августа с 9:00 до 17:00 – на проспекте Ленина, 20 и 30.