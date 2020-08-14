РИАМО – 14 авг. Компания Apple объявила об удалении известной игры Fortnite, теперь она не доступна в App Store, сообщает Газета.ru.

«Это произошло после того, как разработчик игры Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone», - говорится в сообщении.

Также известно, что разработчик игры подал судебный иск для того, «чтобы снять антиконкурентные ограничения Apple на рынке мобильных устройств».

Fortnite — компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима. Ранее было объявлено, что игра будет бесплатной.