РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вручил бесплатный телефон с пожизненным лимитом ветерану ВОВ из Подольска.

«На днях, 13 августа, навестил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Белову. С целью реализации партийного проекта «Историческая память» «Телефоны – фронтовикам» вручил сотовый телефон с бесплатным пожизненным лимитом мобильной связи совместно с активистами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в мобильное устройство уже занесены все необходимые номера экстренных служб – для оперативного реагирования и экстренной помощи в случае необходимости. Устройства позволят фронтовикам, не теряя ни секунды, сообщить о существующей проблеме и обратиться к сотрудникам медицинских служб, родственникам и волонтерам.

Данная акция проводится по всей России в рамках совместного проекта движения «Волонтеры Победы» и оргкомитета «Наша Победа» при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций и сотовых операторов.