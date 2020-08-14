РИАМО - 14 авг. Очная встреча представителей государственных структур с председателями садоводческих и дачных товариществ пройдет 21 августа в 14:00 в Доме культуры «Колос» в Талдоме, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

На этих встречах дачников и садоводов информируют о новшествах в законодательстве и оказывают помощь в решении имущественных вопросов.

«Во встрече примут участие заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, директор Дмитровского филиала МОБТИ Алексей Мягких, представители Росреестра и ФНС», - говорится в сообщении.

Уже четыре года в регионе действует кампания по информированию собственников о процедурах легализации имущества. Тогда данные аэрофотосъемки соединили с базами данных ФНС и Росреестра и выявили более 900 тысяч объектов недвижимости без прав на 428 тысяч земельных участков. Данные об объектах были оформлены в реестре неузаконенных домов и строений Подмосковья и размещены в публичном доступе, чтобы собственники могли проверить, не попала ли их собственность в реестр.

В каждом муниципальном образовании были созданы исполнительные группы, которые совершали обходы собственников, проводили консультационные встречи с председателями товариществ, рассылали информацию о реестре объектов без прав, чтобы люди могли проверить, нет ли их собственности среди выявленных объектов.

«Выяснилось, что люди не регистрировали объекты недвижимости, потому что не знали процедуры или боялись долгого бюрократического процесса согласования и посещения структур. Тогда была запущена широкая информационная кампания, в рамках которой рассылались информационные письма, листовки, публиковались статьи и видеоролики с инструкцией по регистрации недвижимости», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, это делалось для того, чтобы дать жителям области максимально полную информацию о процедуре регистрации недвижимости, чтобы они успели оформить собственность по «дачной амнистии» - с минимальным пакетом документов.

Сейчас зарегистрировать недвижимость можно без уведомлений и разрешительной документации. Зарегистрированный дом или строение получают легальный статус и защиту, а также становятся имущественными активами.

В Талдомском городском округе зарегистрировано 310 СНТ. За 4 года в округе поставили на учет около 13,6 тысячи объектов, а объекты на 7 тысячах земельных участков только предстоит легализовать.