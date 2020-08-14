РИАМО - 14 авг. Очная встреча представителей государственных структур с председателями садоводческих и дачных товариществ пройдет 21 августа в 14:00 в Доме культуры «Колос» в Талдоме, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.
На этих встречах дачников и садоводов информируют о новшествах в законодательстве и оказывают помощь в решении имущественных вопросов.
Уже четыре года в регионе действует кампания по информированию собственников о процедурах легализации имущества. Тогда данные аэрофотосъемки соединили с базами данных ФНС и Росреестра и выявили более 900 тысяч объектов недвижимости без прав на 428 тысяч земельных участков. Данные об объектах были оформлены в реестре неузаконенных домов и строений Подмосковья и размещены в публичном доступе, чтобы собственники могли проверить, не попала ли их собственность в реестр.
В каждом муниципальном образовании были созданы исполнительные группы, которые совершали обходы собственников, проводили консультационные встречи с председателями товариществ, рассылали информацию о реестре объектов без прав, чтобы люди могли проверить, нет ли их собственности среди выявленных объектов.
По ее словам, это делалось для того, чтобы дать жителям области максимально полную информацию о процедуре регистрации недвижимости, чтобы они успели оформить собственность по «дачной амнистии» - с минимальным пакетом документов.
Сейчас зарегистрировать недвижимость можно без уведомлений и разрешительной документации. Зарегистрированный дом или строение получают легальный статус и защиту, а также становятся имущественными активами.
В Талдомском городском округе зарегистрировано 310 СНТ. За 4 года в округе поставили на учет около 13,6 тысячи объектов, а объекты на 7 тысячах земельных участков только предстоит легализовать.
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