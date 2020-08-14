РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. Застройщик в городском округе Мытищи получил право начать регистрацию договоров долевого участия на два новых дома в составе жилого комплекса «Кит», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Главгосстройнадзор выдал застройщику ООО «СЗ Инвест Груп» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ).

«По проекту дома рассчитаны на 1344 квартиры общей жилой площадью 70,9 тысячи квадратных метров», - сказал руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Документ дает право застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве корпусов №№1 и 2 ЖК «Кит», который возводится на Новомытищинском проспекте. Следить за ходом строительства домов можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого необходимо в фильтрах ввести название жилого комплекса или застройщика.

«В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, он не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и так далее», - отмечается в сообщении.