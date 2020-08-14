РИАМО - 14 авг. Два человека погибли на пожаре в квартире, расположенной в многоэтажке Зеленограда, там произошло загорание личных вещей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 02:06 в одном из домов в Зеленограде было возгорание в квартире. Площадь составляла три квадратных метра. Возгорание ликвидировано. К сожалению, два человека погибли», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из соседней квартиры были спасены два человека.