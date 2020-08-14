РИАМО – 14 авг. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что российские школы, которые организуют горячее питание для учеников начальных классов, получат субсидии в новом учебном году, сообщает Газета.ru.

Этот документ вносит изменения в правила предоставления федеральных субсидий.

«По ним на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, могли остаться без выплат. Теперь эта несправедливость устранена», —говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим здоровым питанием.