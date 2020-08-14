РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 авг. Комплексное благоустройство аллеи 40 Лет Победы на улице Восточной в Балашихе начнут в 2021 году, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство аллеи 40 Лет Победы в микрорайоне Балашиха-3 обсудили на встрече с активом местных жителей депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, депутат Совета депутатов Балашихи Андрей Холод и генеральный директор Балашихинского водоканала Николай Говричев.

«Комплексное благоустройство этой территории проведут в 2021 году. Часть работ планируется завершить уже к 9 мая. Также с жителями обсудили возможность переноса теплотрассы около детского центра «Семья» в подвал соседнего дома №13 на улице Московской. Если жители проголосуют «за», то «Тепловые сети Балашихи» готовы провести работы уже в текущем году», - говорится в сообщении.