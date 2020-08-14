РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Школу №52 в поселке Малаховка подмосковных Люберец полностью подготовили к 1 сентября, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу глава Люберец проверил готовность школы в поселке Малаховка к новому учебному году.

«У нас всегда стоит задача после учебного года школу подготовить, в данном случае эта школа абсолютно готова к новому учебному году. Осталось пару штрихов, но в течение двух дней все завершится. Здесь сделали ремонт пищеблока, классов и туалетных комнат», - сказал Ружицкий.

По его словам, в школе также заменили окна.

«Школа полностью не заполнена, это зависит от территории и от жителей. Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест, учатся около 700 человек», - заключил Ружицкий.