РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. В городском округе Мытищи следователи устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, обнаруженного в колодце собственного участка, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

13 августа в колодце, расположенном на территории частного домовладения в деревне Зимино, было обнаружено тело 73-летнего хозяина участка.

«По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. По данному факту следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.