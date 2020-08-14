РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. В городском округе Мытищи отремонтировали 11 спортивных площадок в период самоизоляции, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Науменков.

«Действительно непростой период коронавируса, и до сих пор ограничения остаются. Сегодня мы не можем позволить больше 50% насыщения спортивных объектов. За этот период было всего отремонтировано 11 площадок, из них 5 в городской черте и 6 - на сельских территориях», - сказал Науменков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что МАУ «Спортсооружения» - это профессионалы, которые для спортсменов городского округа занимаются содержанием, подготовкой, ремонтом спортивной базы.