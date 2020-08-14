РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. Депутаты Совета депутатов Балашихи Евгений Николаев и Вячеслав Крылов, директор спорткомплекса «Метеор» Антон Орешков и руководитель агрохолдинга «Капитал-ПРОК» Светлана Тананова передали Московскому областному онкологическому диспансеру(МООД) в Балашихе 20 ведер дезинфицирующего средства для санитарной обработки и предупреждения распространения инфекций, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

МООД – одно из ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология». Он помогает пациентам с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

«Согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, все медицинские учреждения должны подготовиться к сезону повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Они должны быть полностью обеспечены средствами для профилактики заболеваний. Мы всегда стремимся помочь медицинским учреждениям нашего округа, поэтому сегодня откликнулись на просьбу коллектива онкодиспансера и оперативно доставили сюда средство для дезинфекции», – сказала Тананова.

Она добавила, что препарат предназначен для обработки поверхностей, сантехники, белья, игрушек в детских отделениях. Он не имеет запаха, не оставляет следов, безопасен для человека. Содержимого одной емкости хватит на дезинфекцию пяти тысяч квадратных метров.

По словам заместителя главного врача онкодиспансера Николая Уразовского, антисептики – это основа профилактики и предупреждения распространения инфекций, поэтому они используются ежедневно.

«Все помещения диспансера обрабатываются каждые 2 часа, так что дезинфицирующие средства никогда не бывают лишними», – подчеркнул Уразовский.