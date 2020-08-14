РИАМО - 14 авг. Станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров с 22 августа на год, там заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На станции установят новые эскалаторы. Прежние три машины установили в 1958 году. Они выработали свой ресурс.
На время закрытия «Рижской» организуют бесплатные автобусы КМ от станции «Рижская» до «Проспекта Мира».
Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями «Проспект Мира», «Алексеевская», «Марьина Роща» и станцией Рижская D2.
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