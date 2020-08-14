РИАМО - 14 авг. Станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров с 22 августа на год, там заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На станции установят новые эскалаторы. Прежние три машины установили в 1958 году. Они выработали свой ресурс.

«Еще вестибюлю станции вернут исторический облик: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка», - говорится в сообщении.

На время закрытия «Рижской» организуют бесплатные автобусы КМ от станции «Рижская» до «Проспекта Мира».

Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями «Проспект Мира», «Алексеевская», «Марьина Роща» и станцией Рижская D2.