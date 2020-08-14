РИАМО - 14 авг. За последние сутки в столице выявили 688 случаев заражения коронавирусом, за весь период в городе выявили 250 991 случай Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице за все время пандемии после коронавируса вылечились 194 823 человека и 4633 пациента скончались.

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. За сутки коронавирус унес жизни 114 пациентов по стране. Инфекцию победили 6 568 человек.

За все время в России выявили 912 823 случая Covid-19. Умерли 15 498 человек, вылечились 722 964 человека.

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14 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 688.

- Российские врачи со скепсисом отнеслись к идее лечения коронавируса радиацией. Специалисты говорят о побочных эффектах при таком лечении.

- Членам комиссий Мосгоризбиркома доплатят за работу на голосовании в пандемию. Доплата составит от 276,5 до 450 рублей за час работы.

- В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период в городе умерли 4633 пациента с коронавирусом.